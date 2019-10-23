Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Son dakika: Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının üstesinden gelebileceğini söyledi.

23.10.2019 18:12
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durumu ve Türk-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Reuters haber ajansı'na konuşan Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Gözlem noktalarının kurulması konusunu değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.

Türkiye, NATO müttefikleri tarafından anlaşılmak konusunda zorlanıyor.

Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok.

F-35 programı konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.

Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Yaptırım konusunun gündemden düşmesini bekliyoruz.

Almanya'nın güvenli bölge konusundaki önerisini yarın dinleyeceğiz.

NATO Türkiye'nin merkezidir.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et