Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir
Son dakika: Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının üstesinden gelebileceğini söyledi.
Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durumu ve Türk-ABD ilişkilerini değerlendirdi.
Reuters haber ajansı'na konuşan Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:
Gözlem noktalarının kurulması konusunu değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.
Türkiye, NATO müttefikleri tarafından anlaşılmak konusunda zorlanıyor.
Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok.
F-35 programı konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.
Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir
Yaptırım konusunun gündemden düşmesini bekliyoruz.
Almanya'nın güvenli bölge konusundaki önerisini yarın dinleyeceğiz.
NATO Türkiye'nin merkezidir.