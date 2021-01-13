Son dakika! Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
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Son dakika! Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

13.01.2021 02:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 02:52
Son dakika! Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Milan, Torino'yu normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta, penaltı atışlarında 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Milan, Torino'yu normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta, penaltı atışlarında 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı düşük tempoda geçti ve golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Milan ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 46. dakikada Zlatan İbrahimovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Maçın 72. dakikasında, Milan'ın bu maçta yedek kulübesinde yer alan kalecisi Gianluigi Donnarumma, hakeme yönelik protestosu nedeniyle kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda da Milan fırsatları değerlendiremeyince maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve 15'er dakikalık uzatma devrelerine gidildi. Burada da eşitlik bozulmayınca mücadelenin galibini belirlemek üzere penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında, Milan kalecisi Tataruşanu'nun, Rincon'un kullandığı 4. penaltı atışını kurtarıp, Hakan Çalhanoğlu'nun da 5. penaltı atışını gole çevirmesiyle kırmızı-siyahlılar, müsabakayı kazandı.

Rakibi Torino'yu penaltı atışlarında 5-4'lük skorla yenen Milan, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kupada Milan'ın çeyrek finaldeki rakibi, bugün oynanacak Fiorentina-Inter maçının galibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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