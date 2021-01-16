Son Dakika: Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı Fenerbahçe paylaşımıyla transfer sinyali verdi

Son dakika: Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çabaladığı Mesut Özil'den Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Yıldız futbolcu, Sarı-lacivertliler Twitter hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşımına sarı lacivert kalplerle yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler Twitter hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşımına yıldız futbolcu sarı lacivert kalplerle yanıt verdi ve Türkiye geleceğinin sinyalini verdi.

"GEL GÜNDÜZLE GECE OLALIM"

Tarkan'ın "Gül döktüm yollarına" şarkısında "Gel Gündüzle Gece Olalım." mısralarının sonrasında taraftarların da çok sık kullandığı "Gel beraber mesut olalım" ifadeleri geliyor. Yıldız futbolcu da sarı lacivert kalpler ve kum saatiyle transferi duyurdu.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da, Mesut Özil için yapılan paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.