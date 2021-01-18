Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı
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Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı

18.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:45
Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı

Mesut Özil'in dün gece İstanbul'a inmesi ve resmi olarak transfer görüşmeleri yapacak olmasıyla borsada işlem gören Fenerbahçe hisseleri haftaya artışla başladı.

Dünyaca ünlü Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi gündemdeki yerini koruyor. Transfer hem spor hem de ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

HAFTAYI 41,90 PAUANDAN KAPATMIŞTI

Mesut Özil'in transfer haberleriyle artışa geçen borsada işlem göre Fenerbahçe hisseleri haftayı yüzde 2,70 artışla 41,90 puandan kapatmıştı.

YENİ HAFTAYA 45,10 PUANDAN BAŞLADI

Mesut Özil Fenerbahçe'ye borsada kazandırmaya başladı. Ünlü futbolcunun dün gece itibarıyla İstanbul'a ayak basmasını ardından Fenerbahçe hisseleri de haftaya yüzde 7 artışla 45,10 puandan başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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