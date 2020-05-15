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Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini 7,02 TL'ye yükseltirken, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 9,38'e düşürdü.

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
15.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:16

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahminini 7,02 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 9,38'e oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,76 ikenbu anket döneminde yüzde 9,38'e düştü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 9,20'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,62'den yüzde 8,30'a geriledi.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 7 TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6,93 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 7,11 TL ve 7,22 TL olarak gerçekleşti.

KÜÇÜLME BEKLENTİSİ ARTTI

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,6 iken, bu anket döneminde yüzde -1,3 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Ekonomi Manşet

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