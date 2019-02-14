Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı
Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Şubat ayı beklenti anketine göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 6,18'den 5,98'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Şubat ayı beklenti anketi yayınlandı.
TCMB'nin Şubat ayı beklenti anketinde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15,91'den yüzde 15,47'ye, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,45'ten yüzde 15,91'e indi.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 6,18'den 5,98'e geriledi.
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