: Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

12.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:08

Merkez Bankası Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Buna göre yüzde 14 olan politika faizi 200 baz puan düşürülerek yüzde 12'ye geriledi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar vermiştir" denildi. Böylece eski Başkan Murat Çetinkaya'nın yerine göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'la birlikte 5 ayda faizler 1.200 puan indirime gidilmiş oldu. Uysal göreve geldiğinde faizler yüzde 24 seviyesindeydi.

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