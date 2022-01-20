Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararına dolardan ilk tepki! Kur anında düştü
Son dakika: Merkez Bankası'nın indirim serisine ara vererek faizi yüzde 14'te sabit bırakmasına dolar anında tepki verdi. Kur, kararla birlikte 13.44'ten 13.31 seviyesine geriledi.
2022 yılının ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, indirim serisine ara verdi. Merkez'in faizi yüzde 14'te sabit bırakmasıyla dolar düşüşe geçti. Karar öncesi 13.44 seviyesinde bulunan kur, kararın açıklanmasıyla birlikte 13.31'e kadar geriledi. Dolar saat 14.25 itibarıyla bu seviyeden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro 15.12'den, sterlin 18.16'dan işlem görüyor. Altının gram fiyatı 787 liradan, çeyrek 1.291 liradan, cumhuriyet ise 5.258 liradan satılıyor.
Merkez Bankası 2021 yılının eylül ayında faiz indirimlerine başlamış ve son indirimi de aralık ayında yapmıştı. Merkez, 4 ayda faizi 500 baz puan düşürmüştü.
Merkez'in 2022 yılının ilk faiz kararına ilişkin piyasa beklentisi ise sabit kalması yönündeydi. Reuters, Foreks ve Bloomberg anketlerine katılan ekonomistlerin büyük bölümü faizin yüzde 14'te kalacağını öngörmüştü. Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda bir hamle yaptığı için, kura etkisi sınırlı kaldı.