Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,90'dan işlem görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla cumartesi gece yarısı Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Ağbal'ın yerine ise yüksek faiz politikasını eleştiren Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan gelişme TL'yi olumsuz etkiledi.

DOLAR ASYA PİYASALARINDA 8,48'İ GÖRDÜ

Dolar, gece yarısı Asya piyasalarında 8,48'i görürken, TL yüzde 17 değer kaybetti. Türkiye'de piyasaların açılmasıyla 8 liranın altına gerileyen kur, saat 9,40 itibarıyla 7,90'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,44'ten, sterlin ise 11,01'den alıcı buluyor.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası sığ olan piyasalarda oynaklığın arttığını, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

PİYASALAR EKONOMİ YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Analistler, küresel piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söyledi.