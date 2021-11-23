Son dakika: Merkez'den piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Merkez'den piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası, Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası piyasadaki hareketliliğe ilişkin bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı belirtilen açıklamada, "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir." denildi.

Piyasada yaşanan aşırı oynaklık sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşmenin içeriğine dair bir detay verilmezken, görüşme sonrası Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Kurlardaki aşırı oynaklığa ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir." denildi.

Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.

"İKTİSADİ TEMELLERDEN UZAK FİYAT OLUŞUMLARI GÖZLEMLENMEKTE"

Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
TCMB: 'Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.'

TCMB: "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir."

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

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