Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22 - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası, "Kur Korumalı TL Mevduat" sitemi için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Buna göre, dolar kurunun alış seviyesi 11,6738 TL, euro kurunun seviyesi ise 13,2275 TL olarak belirlendi.

Merkez Bankası, "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemi için baz alınacak yeni kur seviyelerini her gün 11.00'de açıklamaya devam ediyor.

DÖVİZ ALIŞ VE SATIŞ SEVİYELERİ

Merkez'den yapılan açıklamaya göre, döviz kurlarından euro alışta 13,2275 TL, satışta 13,2514 TL olacak. Dolarda kur seviyesi ise alışta 11,6738 TL, satışta ise 11, 6948 TL olarak açıklandı.

Gıda Fiyatlardaki Artışın Sebebi Ne? Perakendeciler Derneği Başkanı, Temel Sıkıntıyı Anlattı

MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattı

Son dakika: Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattı

 Merkez Bankası rezervleri 6 milyar 17 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar

Merkez Bankası rezervleri 6 milyar 17 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title