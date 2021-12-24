Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22

Merkez Bankası, "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemi için baz alınacak yeni kur seviyelerini her gün 11.00'de açıklamaya devam ediyor.

DÖVİZ ALIŞ VE SATIŞ SEVİYELERİ

Merkez'den yapılan açıklamaya göre, döviz kurlarından euro alışta 13,2275 TL, satışta 13,2514 TL olacak. Dolarda kur seviyesi ise alışta 11,6738 TL, satışta ise 11, 6948 TL olarak açıklandı.

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MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

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