Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü

Son dakika: Son dakika: Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15,64'ten yüzde 16,30'a yükseldi. Yıl sonu dolar tahmini ise 8,99'dan 8,94'e düştü.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 55 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayınladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,94'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 16,30'a yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,30'a yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,62 iken, bu anket döneminde yüzde 12,48 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,43 ve yüzde 10,52 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,99 TL iken, bu anket döneminde 8,94 TL'ye geriledi.12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,34 TL iken, bu anket döneminde 9,37 TL'ye çıktı.

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