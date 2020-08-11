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Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı

Son dakika: Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesindeki imkan limitlerinin sıfırlandığını bildirdi. Merkez, bu son hamlesiyle arzını düşürerek, TL'nin değerini korumayı hedefliyor.

11.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite konusunda bir adım daha atarak piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri için tanınan limitleri sıfırladı.

TCMB'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

LİKİDİTEYİ NORMAL SEVİYEYE GETİRMEK İÇİN ATILAN BİR ADIM

TCMB, yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları çerçevesinde, geçen haftadan itibaren bankaların fonlama maliyetini yükseltmeye başlamıştı. Analistler, TCMB'nin likidite yönetimi çerçevesinde yapılan değişikliğin, salgın sonrası dönemde piyasada sıkışıklığa neden olmadan likiditeyi normal seviyeye getirmek için atılan adımlardan biri olduğunu söyledi.

BU İŞLEM NE ANLAMA GELİYOR?

Açık piyasa işlemleri, Merkez Bankası tarafından finans piyasasındaki kısa vadeli faiz oranlarının politika faizi etrafında oluşmasını sağlamak ve likiditeyi düzenlemek için kullanılır.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Haber Yorumları (22)
MERT: Debelenip duruyoruz..
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HİDİR: Piyasa artik dolarin 7,3 olmasinin degil 10-15 olurmu tedirginligini yaşiyor.
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SEMİH: AKP''YE OY VERMEYİN , HERŞEY DÜZELİR MERAK ETMEYİN !
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Manşet

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