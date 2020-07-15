HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika | Merih Demiral, 186 gün sonra kadroda!

Son dakika haberi... Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği sakatlık sonrası ilk kez bu akşam oynanacak olan Sassuolo maçı kadrosuna dahil edildi.

Son Dakika | Merih Demiral, 186 gün sonra kadroda!
15.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:26

Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği sakatlık sonrası ilk kez bu akşam oynanacak olan Sassuolo maçı kadrosuna dahil edildi.

Milli yıldız Merih Demiral'dan müjdeli haber geldi. 12 Ocak'ta Roma ile oynanan mücadelede çapraz bağları kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, takımının bu akşam çıkacağı Sassuolo deplasmanında hocası Maurizio Sarri tarafından kadroya dahil edildi. Son iki haftadır bireysel olarak çalışan ve geçtiğimiz günlerde takım çalışmalarına da başlayan Demiral, 186 gün sonra bir müsabaka kadrosuna alındı.

Juventus'un şampiyonluk yarışında çıkacağı zorlu Sassuolo maçı 22.45'te başlayacak. Teknik direktör Sarri, bu kritik maçın kadrosunu ise şu isimlerden oluşturdu:

Kaleciler: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Defanslar: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Merih Demiral.

Orta sahalar: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bricklayer.

Forvetler: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi, Olivieri. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti Güncel
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı Spor
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Bülent Turan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Sıla Hadise Ozan Güven Aybüke Pusat
Spor İrfan Buz Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Son Dakika | Merih Demiral, 186 gün sonra kadroda! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 13:27:57. #1.15#
title