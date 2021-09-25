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Son dakika! Mehmet Şimşek: "Zor bir maçtı kazandığımız için mutluyuz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika! Mehmet Şimşek:

Son dakika haberleri: BB Erzurumspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek, Adanaspor maçının ardından, "Her zamanki gibi zor bir maç oynadık.

BB Erzurumspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek, Adanaspor maçının ardından, "Her zamanki gibi zor bir maç oynadık. Ama kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız bu zor şartlarda kazanmayı bildiler" dedi.

TFF 1. Lig'in yedinci haftasında evinde Adanaspor'u 3-1 mağlup eden BB Erzurumspor'da Yardımcı Antrenör Mehmet Şimşek maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şimşek, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Her zamanki gibi zor maç oynadık. Ama kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız bu zor şartlarda kazanmayı bildiler. Finansal zorluklar yaşıyoruz ama oyuncular yürekten oynuyorlar. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağımızı düşünüyoruz" dedi. - ERZURUM

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