Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu
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Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

Son dakika: Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Hatayspor ile karşılaşan son şampiyon Medipol Başakşehir, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

14.09.2020 21:54 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:08

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin yeni ekibi Hatayspor ile karşılaştı. Düşük tempoda oynanan mücadelede istediği oyunu sahaya yansıtamayan Başakşehir, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın golleri Hatayspor adına 28. dakikada Selim Ilgaz ile 90. dakikada Barbosa'dan geldi.

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Ligin ikinci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu
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