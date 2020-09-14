Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu
Son dakika: Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Hatayspor ile karşılaşan son şampiyon Medipol Başakşehir, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
14.09.2020 21:54 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:08
Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin yeni ekibi Hatayspor ile karşılaştı. Düşük tempoda oynanan mücadelede istediği oyunu sahaya yansıtamayan Başakşehir, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın golleri Hatayspor adına 28. dakikada Selim Ilgaz ile 90. dakikada Barbosa'dan geldi.
LİGİN 2. HAFTASINDA İKİ TAKIMI DA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Ligin ikinci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.