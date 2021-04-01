Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
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Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı

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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracatının 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını belirterek, tüm zamanların aylık en yüksek rakamına ulaştığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,7 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

İthalatımız martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar oldu. Martta dış ticaret açığımız, Mart 2020'ye göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek, 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi.

"EN YÜKSEK İLK ÇEYREK İHRACAT DEĞERİ"

İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu. İlk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek değeri.

"GELECEK DÖNEMDEKİ BAŞARININ TEMİNATIDIR"

Ülke olarak, pandemi gibi küresel güçlüklere rağmen, yüksek büyüme ve katma değerli ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, durmadan ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Bunu 83 milyon el ele, birliktelik ve dayanışma içinde bir millet olarak başaracağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."

Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
Haber Yorumları (4)
CORÇ: ekonomimizi kötüleyen bi grup var onların canı sıkılmıştır şimdi. kudursunlar. ekonomimiz iyiye gidiyor çok şükür. biz doğrusunu yaptıkça dış güçler inadına saldırıyor doları şişiriyorlar ama biz buna boyun eğmeyiz istediklerini yapsınlar. Dolarla maaş almayanın kaygılanmasına gerek yok evelallah. Allah cc bunlara ahirette hesabını soracaktır.
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ZEBİL ANİMATİON: dolar yükselince yüksek oldu zannediliyor giden kalemde artış ne kadar onu söyleyin degeri değil miktarı söyleyin
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IMMORTAL GAME ON: ŞAKAMI BU NEDEN VATANDAŞAYANSIMIYOR BU ALLAH AŞKINA YETER VALLAHİ ÜLKEMİ HERSEYİYLE SEVİYORUM AMA BOYLE ZAMANDA SIKINTI YAŞATMAYIN TÜM DEVLET İNSANLARINA SESLENİYORUM VALLAHİ ARABA ALAMIYORUZ KÜLÜSTÜR OLSA BİLE ALAMIYORUZ YAZIK
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