Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Son dakika: Dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yıldız golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurduğu açıklamasında, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır, ADS ye ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga transferinin ardından dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi de kadrosuna kattı.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yıldız golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır, ADS ye ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
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Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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