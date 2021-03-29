Son Dakika: Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek
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Son Dakika: Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı. Kafe ve restoran gibi işletmelerle ilgili merak edilen tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine toplantısı, sona erdi. Kabine sonrası alınan kararları açıklamak için kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restoran gibi işletmelerle ilgili merak edilen tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞLETMELER YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirlere göre, lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Bununla birlikte sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

RAMAZANDA ÜLKE GENELİNDE KISITLAMA UYGULANACAK

Alınan tedbirler kapsamında ayrıca, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek. Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olup, Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ayrıca ülke genelinde sahur ve toplu iftar programları da düzenlenmeyecek.

Son Dakika: Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek
Abdullah Karlidag
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