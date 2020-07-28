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Son Dakika: Kurban Bayramı'nda İstanbul'daki 2 köprü ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Son dakika: Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz olacak.

28.07.2020 07:58 | Son Güncelleme: 28.07.2020 08:26

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

MARMARAY, BAŞKENTRAY VE TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ

Aynı şekilde, belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden, 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından, 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak.

Son Dakika: Kurban Bayramı'nda İstanbul'daki 2 köprü ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Kurban Bayramı'nda İstanbul'daki 2 köprü ve toplu taşıma ücretsiz olacak
Haber Yorumları (2)
YOLCU: Ben bayramda topludayım o hal
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..............: daha çok gezer insanlar kötü mü?
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500
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