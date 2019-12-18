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SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FK'ya büyük şok

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Kırklarelispor 12. dakikada Kenan Özer'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.

18.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:03
SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FK'ya büyük şok

'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Kırklarelispor 12. dakikada 'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Gaziantep bu gole 37. dakikada Mert Sinan ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


72. dakikada Kırklarelispor bu kez Malik Karaahmet'in golüyle maçta bir kez daha öne geçti. 84. dakikada Gaziantep FK'da tecrübeli golcü Muhammet Demir müthiş bir golle skoru 2-2'ye getirdi. Gaziantep 90. dakikada Muhammet Demir'in ayağından bir gol daha bulsa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kırklarelispor ilk maçın avantajıyla kupada tur atlayan takım oldu.


Kaynak: Hürriyet

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