Son dakika: Kritik eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor

Merkez Bankası yarın merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay 200 baz puan indirime giden Merkez'in bu ayda indirime devam edeceği beklentisi nedeniyle TL'de değer kaybı yaşanıyor, döviz ve altın rekor üstüne rekor kırıyor.

DOLAR, EURO VE ALTINDAN YENİ REKOR

Cuma günü 10 lira sınırını aşan ve haftaya 10.08'den başlayan Dolar, dün günü 10.27'den tamamladı. Yükselişini yeni güne taşıyan dolar, bugün 10,50 sınırını da aştı. Kur 10,64'le rekor tazelerken, euro 12,04'le, gram altın ise 637 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

PİYASADA SON DURUM

Saat 17.30 itibarıyla dolar 10,59'dan, euro 11,98'den, gram altın ise 635 lira seviyesinden işlem görüyor.

TL EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA OLDU

Dolar 2021 genelinde özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlenme eğilimini sürdürdü. Koronavirüs salgınının gölgesinde başlayan yıl boyunca salgının yarattığı ekonomik sorunlar etkili oldu. Lojistik ağlarda yaşanan bozulma ve küresel olarak artan enflasyon başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını gündeme almasına yol açtı. Bu ortamda Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine giderek farklı bir yol izlemesi TL'nin ana para birimleri arasında dolar karşısında en hızlı eriyen para birimi olmasına yol açtı.

DOLAR 2021'DE YÜZDE 39 DEĞER KAZANDI

Merkez, eylül ve ekim aylarında politika faizini 300 baz puan indirirken dolar/TL de her gün yeni bir rekor kırmaya başladı. 2021 genelinde kur yüzde 39 yükseldi. TL'den sonra dolar karşısında en çok eriyen para birimi yüzde 19.2 ile Arjantin Pesosu oldu. Yani değer kaybı bakımından TL en yakın rakibini 2'ye katladı.

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