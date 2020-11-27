Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
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Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

27.11.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:11

Son dakika! Koronavirüse yakalanan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Vural'ın entübe edildiği öğrenildi.

Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

VURAL ENTÜBE EDİLDİ

Tedavisinin yapıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Vural, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.

HAZİRAN AYINDA DA KORONAYA YAKALANMIŞTI

67 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Akhisarspor'un başındayken haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı. Tedavi süreci başarılı geçen Vural sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edilmişti.

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Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Haber Yorumları (8)
HEMŞ: :( entübe edildiyse durum kötü, şimdiden allah günahlarını affetsin
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CİMBOM: Aha şimdi şapa oturduk iyileşen 4-5 ay sonra tekrar yakalanabiliyor demek korkunç bu salgın bitmez o zaman.Hocam seni seviyoruz sensiz bu ligler eksik olur bir an once iyileşmeni dilerim.Daha Fenerbahçe nin başına geçeceğiz unutma.Dayan.
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RAFET: Rabbim Yılmaz hoca ile birlikte Tüm hastalarımıza şifalar versin. Bu virüs illetinin, Ülkemizden ve dünyadan bir an evvel gitmesi için Allah yardımcımız olsun İnşallah.
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