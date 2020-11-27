Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
27.11.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Vural'ın entübe edildiği öğrenildi.
Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırıldı.
VURAL ENTÜBE EDİLDİ
Tedavisinin yapıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Vural, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.
HAZİRAN AYINDA DA KORONAYA YAKALANMIŞTI
67 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Akhisarspor'un başındayken haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı. Tedavi süreci başarılı geçen Vural sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edilmişti.