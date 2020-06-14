Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! Son tarih 17 Temmuz Son dakika: Kendi işini kurmak isteyen engelliler, hibe desteği için projeleriyle birlikte 17 Temmuz tarihine kadar İŞKUR'a başvurabilir. 50 bin TL olan hibe destek tutarı 65 bin TL'ye çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydederek, "Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık" açıklamasını yaptı.

50 bin TL olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının 65 bin TL'ye yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak "iş'e engel yok" diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

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