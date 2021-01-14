Son Dakika: Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, kupada çeyrek finale yükseldi
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oldu. Sahasında Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçen Fenerbahçe adını son 8 takım arasına yazdırdı. Karşılaşmanın 90. dakikasında sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konu etti. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, tek golle kazandı.
Düşük tempoda oynanan ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede sarı lacivertlilere galibiyeti getiren gol, 51. dakikada Mbwana Samatta'dan geldi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Fenerbahçe bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Sarı lacivertlilerin kuradaki rakibi 15 Ocak Cuma günü 14.30'da düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.