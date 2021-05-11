Son Dakika: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3'üncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 56-71 yenerek şampiyon oldu. Namağlup şampiyon olan Sarı-Lacivertliler büyük sevinç yaşadı. Başkan Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler de karşılaşmayı tribünde seyretti. Maçın ardından Galatasaray'a çok konuşulacak bir gönderme yapıldı. Fenerbahçe'den ezeli rakibine yönelik, "Gereken cevap verildi" paylaşımı geldi.
Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe, final serisinde durumu 3-0'a getirerek 2020-2021 lig şampiyonu oldu. Bu sezon ligde tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, 15. lig şampiyonluğunu ilan etti.
"FENERBAHÇE GEREĞİNİ YAPAR"
Başkan Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler karşılaşmayı soluksuz izledi. Takımın şampiyon olmasıyla Başkan, sporcularını kutladı, büyük sevinç yaşandı. Yönetici Metin Sipahioğlu karşılaşmanın ardından, "Fenerbahçe'yi şöyle böyle yapacağız diyorlardı, şimdi 1000 kere düşünür öyle konuşurlar. Fenerbahçe gereğini yapar" dedi.
"GEREKEN CEVAP VERİLDİ"
Fenerbahçe'nin resmi hesabından da bir gönderme yapıldı. Sarı-Lacivertliler, "Gereken cevap verildi" paylaşımı yaptı. Bu Tweet kısa sürede etkileşim yağmuru aldı.