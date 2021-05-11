Son Dakika: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3'üncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 56-71 yenerek şampiyon oldu. Namağlup şampiyon olan Sarı-Lacivertliler büyük sevinç yaşadı. Başkan Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler de karşılaşmayı tribünde seyretti. Maçın ardından Galatasaray'a çok konuşulacak bir gönderme yapıldı. Fenerbahçe'den ezeli rakibine yönelik, "Gereken cevap verildi" paylaşımı geldi.