Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın sabah 09.00'a kadar durduruldu - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın sabah 09.00'a kadar durduruldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: İstanbul'da aralıklarla süren ve etkili olan kar yağışı nedeniyle çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki tüm otogarlardan araç çıkışlarının yarın sabah 09.00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç etti. Kent genelinde olumsuz hava şartlarının vatandaşı en az şekilde etkilemesi için bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulduğunu söyledi. Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, herhangi bir değişiklik olmazsa seferler yarın saat 09.00'da tekrar başlayacak.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde #Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak Çarşamba) 09.00'a kadar durdurulmuştur."

Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın sabah 09.00'a kadar durduruldu

Öte yandan İstanbul'da kar yağışının akşam 18.00'den sonra etkisini artıracak. Bu kapsamda yolda kalanlar için metro seferleri uzatıldı. Kent genelinde tüm metrolar bugün 02.00'a kadar hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamayla bu gece ve yarın gece Marmaray'ın ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın sabah 09.00'a kadar durduruldu

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Ali Yerlikaya, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)
zübükzade:Adam yeeni arac alamadı topal ördek oldu şimdide suc atuyorsunuz ödenek tyok yardım yok iş birliği yok tek başına topal ördek yaptınız adamı Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
HAKAN ARSLANOĞLU:Gerçek Survivor Ülke de evsiz, işsiz, emekli, asgari ücretli, kışın doğalgazı açmadan, yaşamaya çalışmaktır. Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
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