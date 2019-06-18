Son Dakika! İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

Son Dakika! İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

Son dakika! TCDD'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye'deki aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), "İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye'deki aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İstanbul ve Eskişehir'den gelen hızlı tren yolcuları, karayoluyla taşınıyor." açıklamasında bulundu.

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