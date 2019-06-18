Son Dakika! İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı
Son dakika! TCDD'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye'deki aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), "İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye'deki aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İstanbul ve Eskişehir'den gelen hızlı tren yolcuları, karayoluyla taşınıyor." açıklamasında bulundu.
Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Son Dakika Haberleri