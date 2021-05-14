Son Dakika: İstanbul, 2023'teki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak
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Son Dakika: İstanbul, 2023'teki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA Avrupa Süper Kupa Finali de 2021'de Türkiye'de olacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

KUPA FİNALİ DE İSTANBUL'DA

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı. İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Son Dakika: İstanbul, 2023'teki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak
UEFA Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'de oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'de oynanacak
UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.
UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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