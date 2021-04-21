Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere ve Danimarka'ya uçuşlar açılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir" dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden salgın nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere ve Danimarka'ya yönelik yeni alınan kararlara yönelik açıklamada bulundu.

TEK BİR ŞART İLE YOLCU GELİŞİNE MÜSAADE EDİLECEK

Uçuşların yeniden başlatıldığını kaydeden Bilal Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz." ifadelerine yer verdi.

UÇUŞLAR GEÇEN YIL ARALIK AYINDA DURDURULMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz yıl aralık ayından İngiltere, Danimarka, Güney Afrika ve Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere kullanmıştı: "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir."

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Mehtap Ar Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 21:06:19. #1.16#

title