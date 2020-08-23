Son dakika... İnegöl Belediyespor, Caner Dengin'i kadrosuna kattı Son dakika spor haberi: AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan libero Caner Dengin'i transfer etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan libero Caner Dengin'i transfer etti.

Tecrübeli libero için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, başkan vekili Nuhi Solak ile yönetim kurulu üyesi Tolga Kaya katıldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan Solak, şunları söyledi:

"Yeni sezon için transferlerimize devam ediyoruz. Bugün de libero mevkisinde daha önce kulübümüzde ter dökmüş Caner Dengin arkadaşımızla anlaştık. Daha önce Galatasaray, Şahinbey, Halkbank ve Fenerbahçe takımlarında mücadele etti. Kendisi ile tekrar buluştuk. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kendisi ile daha önce burada kulüp tarihimizin en başarılı sezonunu geçirmiştik. Ligi 6. bitirip Balkan Kupası'nı kazanmıştık. Tekrar bu başarıları ve üstünü hedefliyoruz. Kendisine kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diliyorum."İnegöl Belediyespor'a döndüğü için mutlu olduğu dile getiren Caner Dengin ise "Öncelikle transferimin gerçekleşmesinde katkısı olan Kulüp Başkanımız Alper Taban, yöneticilerimiz ve antrenörümüz Levent ağabeye teşekkür ederim. Tekrardan buraya dönmek benim için çok mutluluk verici bir durum. Elde ettiğimiz başarıların devamını getireceğimize ve savaşan bir takım oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA