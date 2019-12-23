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Son Dakika: İmamoğlu: Vatandaşlarımızın talebi üzerine Adalar'da fayton kalkıyor

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adalıların talebi üzerine 35 adet turistik fayton kalacak. Geriye kalanların hepsi kaldırılacak" dedi.

23.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:58
Son Dakika: İmamoğlu: Vatandaşlarımızın talebi üzerine Adalar'da fayton kalkıyor

Son günlerde ruam hastalığıyla gündeme gelen 'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , Adalar'da faytonların kalkacağını, ulaşımın yaz aylarından itibaren elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını açıkladı. Adalar'da sadece 35 turistik fayton kalacak.

"FAYTON KALKIYOR"

İmamoğlu, ''Faytoncularla görüşülüyor. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor'' diye konuştu.

İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini de söyledi.

Ayrıntılar geliyor...


Haber Videosu

: Son Dakika: İmamoğlu: Vatandaşlarımızın talebi üzerine Adalar'da fayton kalkıyor
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