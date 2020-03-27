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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da 600 otel yöneticisi ile yapılan görüşmeler kapsamında 2 bin otel odasının sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini söyledi.

27.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:58
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için İstanbul'da 2 bin otel odasının tahsis edildiğini söyleyen İmamoğlu, "Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'da faaliyet gösteren gıda ve perakende zincirleri yöneticileri ile toplantı yaptık. 16 milyon vatandaşın temel gıda temininde hiçbir sıkıntı olmayacak. Lütfen her birimiz sorumlu davranalım ve ihtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi stoğu yapmayalım.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OTELLERDE KORUNMASI İÇİN ANLAŞMAYA VARDIK"

Şehrimizin 600 otel yöneticisi ile görüşmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız. Bizler İstanbul'da ne yapabiliriz diye belediyelerimizle çalışmalar yapıyoruz. Bir takım alanları Sağlık Bakanlığımız ile paylaşıyoruz. Kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafelerindeki otellerde korunma konusunda bir anlaşmaya vardık. Toplamda 2 bin odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık.

"YENİKAPI YARDIMLAŞMA VE KOORDİNASYON MERKEZİ OLDU"

İBB olarak bu dönemde özel olarak yardıma ihtiyaç duyan tüm kişi ve kesimleri belirlemek bu kişilere fiziki, maddi ya da psikolojik destek sunmak, yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla İBB öncülüğünde tüm sivil toplumu ve gönüllüleri bir araya getirmek üzere İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduk. Yenikapı İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi oldu.

"SOKAĞA ÇIKMAMAYLA İLGİLİ DAHA RADİKAL KARARLAR ALINMALI"

Bu dönemde başta yöneticiler olmak üzere hepimizin sorumluluk alması gerekir. Türkiye'deki süreç henüz başlangıç. 22 bin olan ölüm sayısı 24 bine ulaştı dünyada, süreç hızlı işliyor. Sokağa çıkmamayla ilgili kararların daha radikal karar almalı. Sokağa çıkmamayla ile ilgili daha radikal karar alınmalı.

"BÜYÜK VE TARTIŞMALI YATIRIMLARI LÜTFEN İPTAL EDİN"

Lütfen insani ve ekonomik önceliği bulunmayan büyük ve tartışmalı yatırımları lütfen iptal edin. Hukuki mücadelemizi ve bu süreci yakından takip edeceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Şu zor günlerde insan hayatından daha önemli hiçbir şey olmadığını vatandaşımızı hissettirmek için hassas olalım. 16 milyonluk İstanbul olmak üzere yerel yönetimler desteklenmelidir.

"BELEDİYELERİN BORÇLARI ERTELENMELİDİR"

Bütçeden alınan tutar arttırılmalıdır. Belediyelerin vergi, sigorta gibi borçları ertelenmelidir. Bağış toplama konusunda da kolaylıklar sağlanmalıdır. Hasta sayısının hızla artacağı göz önünde bulundurulduğunda hava, kara, metro ile ulaşılabilecek Atatürk Havalimanı Koronavirüs'le mücadele edilen hastaneye dönüştürülebilir"

Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi

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İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi

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