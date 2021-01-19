HSBC, İngiltere'de 82 şubesini kapatacak
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HSBC, İngiltere'de 82 şubesini kapatacak

19.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:19
HSBC, İngiltere'de 82 şubesini kapatacak

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, ülkedeki 82 şubesini kapatmaya karar verdi.

Bankadan yapılan açıklamada, HSBC'nin İngiltere'deki 593 şubesinden 82'sinin kapatılmasına karar verildiği, kapatılan şubelerde çalışanların işten çıkarılmayacağı, bu kişilerin yakın şubelerde çalışmaya devam edeceği bildirildi.

MÜŞTERİ SAYISI AZALDI

Açıklamada, son 5 yılda bankanın şubelerini kullanan müşteri sayısının üçte bir oranında azaldığı, müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ının telefon, internet ya da akıllı telefon uygulama bankacılığı hizmetlerini kullandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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