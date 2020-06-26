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Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekilerek 29 Haziran'da yatırılacağını duyurdu.

26.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:25

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

1 HAFTA ÖNE ÇEKİLMİŞ OLDU

Bakan Selçuk, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

IBAN NUMARASI OLMAYANLARA KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak

Ekonomi Manşet

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