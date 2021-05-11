Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını yalanladı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Bugün bir gazetede yer alan ve sosyal medyada elden ele dolaşan "kur farkı vergisi çıkarılacak" iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddiaları ortaya atılmıştır.

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir."