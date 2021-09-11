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Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu

AA - Haberler | Spor
Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

TFF'de değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından yönetici düzeyinde de önemli bir değişiklik yaşandı. Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak göreve getirildi.

SELİM SOYDAN'IN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.

AA - Spor Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

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Haber: Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu - Haberler Spor
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