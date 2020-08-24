Son dakika haberleri: Yasin Pehlivan, Çaykur Rizespor'da Bir son dakika haberine göre Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı. Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyen ve daha önce Red Bull Salzburg ve Spartak Trnava'da şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Rizespor'da 6 numaralı formayı giyecek. Karadeniz ekibinin açıkladığı transfer için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. - RİZE

Kaynak: İHA