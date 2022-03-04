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Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Son dakika haberleri | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı

Son dakika haberler... Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen toplantının iki oturum şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bilal Erdoğan, Spor, Haberler

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