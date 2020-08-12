HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberleri... Transferin gözdesi Berat'ın hayali Avrupa

Son dakika haberi: Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, "Hedefim, kendimi Avrupa'da bir takımda göstermek.

12.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:06

Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, "Hedefim, kendimi Avrupa'da bir takımda göstermek. Tabii ki hayalim bu yönde. Avrupa'ya giden kardeşlerimin arasına ismimi yazdırmak istiyorum." dedi.

Transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan 22 yaşındaki futbolcu, İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan başkent ekibinin gelecek vadeden isimlerinden olan Berat, "Fazla ara veremedik ama olsun bu bizim işimiz. Çok heyecanlıyız. Umarım kamp dönemi iyi geçer ve sezona iyi bir giriş yaparız." diye konuştu.

Teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini hatırlatan genç futbolcu, "O bir efsane. (TFF 1. Lig) Şampiyon olduğumuz yıl onunla yan yana oynuyorduk. Onunla oynarken nasıl savaşıyorsam, kenardayken de aynı şekilde savaşmaya devam edeceğim. O bize tecrübesiyle, büyüklüğüyle önderlik edecek, biz de ona yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Berat, Türk kulüplerin yaşadıkları ekonomik problemlerden sonra genç futbolculara yönelmesiyle ilgili soruya, "Yurt dışına bakarsak, onlar yıllar öncesinde genç futbolculara döndü. Biz, mali krizden dolayı yavaş yavaş buna dönmeye başlıyoruz. Ama aslında olması gereken bu. Buradaki hiçbir arkadaşım için gözüm arkada kalmaz, bence yöneticilerimiz de böyle düşünmeli. Çünkü ne kadar genç futbolcu kazanırsak, Türk futbolu o kadar gelişir." yanıtını verdi.

Avrupa'da oynamayı ve A Milli Takım formasını giymeyi istediğini dile getiren Berat, bireysel hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Hedefim, kendimi Avrupa'da bir takımda göstermek. Tabii ki hayalim bu yönde. Avrupa'ya giden kardeşlerimin arasına ismimi yazdırmak istiyorum. Her lige adapte olabileceğimi düşünüyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendi. Kendimi gösterebilmek için bir yılım daha var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip o kadroya girmek istiyorum."

Berat, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ve Gençlerbirliği'nin yeni sezondaki hedefine ilişkin ise "Küme düşmenin kaldırılması tabii ki iyi oldu. Sonuçta kulüpler pandemiden dolayı çok zor günler geçirdi. Biz de düşebilirdik. Biz ayakta kalmayı başardık, ligi 12. sırada bitirdik. Bu bizim adımıza mutluluk verici. Bu seneki hedefimize gelirsek, Gençlerbirliği'nin hedefi her zaman ilk 10'da ligi bitirmektir. Geçen sene tabii ki zor günler yaşadık ama takım olarak hep birlikte ayakta kalarak ligde kalmayı başardık. Bu sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Transferin gözdesi Berat'ın hayali Avrupa

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cenk Eren Ajda Pekkan Ufuk Bayraktar Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Transferin gözdesi Berat'ın hayali Avrupa - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 12:33:07. #1.15#
title