Süper Lig ekipleri, bu sezon transfere sadece 33 milyon euro harcadı

Koronavirüs pandemisi bir çok sektörü olduğu gibi futbol endüstrisini de etkiledi. Toplam 33 milyon euro harcanan Süper Lig, transfer harcamasında birçok ülkenin alt liglerinin bile gerisinde kaldı.

2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin şampiyonu 1.39 milyar dolar harcayan Premier Lig olurken, 33 milyon euro harcayan Süper Lig sıralamada çok gerilerde kaldı. Süper Lig ekipleri; İngiltere, İtalya ve İspanya gibi Avrupa'nın elit liglerinin alt lig takımlarından bile daha az para harcamak durumunda kaldı.

TRANSFER ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

Koronavirüsün etkisiyle bu yıl Türk takımları çok daha temkinli davrandı. Öncelikle ödediği yüksek maaşlardan kurtulmaya çalışan kulüpler transfer konusunda az maliyetine rağmen en yüksek verimi alacakları oyuncuları renklerine katmaya çalıştılar.

Sattığı futbolculardan da ligin en çok kazanan takımı olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı oyuncularla da son yılların en verimli transfer dönemini geçirdi. 17.5 milyon euroya Vedat Muriqi'i, 4.5 milyon euroya Jailson'u elinden çıkaran sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Isla, Tolgay Arslan gibi oyuncularla vedalaşırken bazı oyuncuları da kiralama yoluna giderek büyük bir maaş yükünden kurtulmuş oldu.

TOPLAMDA 8.9 MİLYON EURO HARCADILAR

Buna karşın tam 18 yeni transfer ile takımı adeta baştan dizayn eden Fenerbahçe, Marcel Tisserand'a 4 milyon euro, Nazım Sangare'ye 1 milyon 750 bin euro, Dimitrios Pelkas'a 1 milyon 600 bin euro, Mauricio Lemos'a 1 milyon 500 bin euro ve İsmail Yüksek'e 65 bin euro bonservis bedeli ödeyerek toplamda harcadığı 8 milyon 915 bin euroyla Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı