Son dakika haberleri: TCDD İzmir Alsancak Limanı yeniden Ro-Ro operasyonlarına açıldı
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Son dakika haberleri: TCDD İzmir Alsancak Limanı yeniden Ro-Ro operasyonlarına açıldı

24.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:10
Son dakika haberleri: TCDD İzmir Alsancak Limanı yeniden Ro-Ro operasyonlarına açıldı

Bir son dakika haberine göre TCDD İzmir Alsancak Limanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının izniyle yeniden Ro-Ro operasyonlarına açıldı.

TCDD İzmir Alsancak Limanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının izniyle yeniden Ro-Ro operasyonlarına açıldı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla şehir içi trafiğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle Ağustos 2018'de durdurulan Ro-Ro operasyonları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının izniyle yeniden başlatıldı. Konteyner ve benzeri yükler hariç, yalnızca tekerlekli araçların ve yüklerinin taşınması kaydıyla, tır veya kamyon taşıyan Ro-Ro gemileri sınıfının yeniden limandan yükleme ve tahliye yapabilmeleri için Bakanlıkça gerekli izin verildi.

Kent içi trafiğin aksamaması yönünde de Bakanlık tarafından değerlendirmeler yapıldı. Ro-Ro taşımacılığına hizmet edecek kamyon, tır, çekici türü araçların 07.30-09.30, 17.30-19.30 saatlerinde kente ve limana giriş-çıkış yapamayacağı belirtildi.???????

Artan ihracatı desteklemek amacıyla yapılan düzenleme çerçevesinde, İspanya, Fransa, Tunus gibi ülkelere Ro-Ro taşımacılığında söz konusu limanın kullanılmasına izin verilerek, ihracatçıların daha ucuz taşıma maliyetleri ile Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'ya ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

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