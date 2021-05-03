Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü
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Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü

Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında sakatlanan Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle Salih Uçan, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında sakatlanan Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, oyuna devam edemedi.

Kasımpaşa'nın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın ilk dakikasında aldığı darbe sonucunda yer kalan Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da Salih Uçan'ın sedyeyle oyundan çıkmasının ardından 4'üncü hakem Emre Kargın'a 'Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!' ifadelerini kullandı.

Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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