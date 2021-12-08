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Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberi... New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,40 artışla 35.719,43 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,04 artarak 4.685,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,03 kazançla 15.686,9 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemeye başlamasıyla pozitif bir seyir izleyen endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki artış ve küresel petrol talebine ilişkin görünümün toparlanmasıyla enerji hisselerinde artış görülürken, seyahat hisseleri de yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre dış ticaret açığı, ekimde aylık bazda yüzde 17,6 azalışla 67,1 milyar dolara gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesine indi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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