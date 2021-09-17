İttifak Holding Konyaspor, takıma yeni transfer edilen oyuncuları tanıttı. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, "Süper Lig'in ilk dört haftasını geride bıraktık. Takımımız sezona güzel bir başlangıç yaptı. İnşallah bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Özgökçen, "Konya şehrimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Konyaspor; tesisleriyle, stadyumu ve seyircisiyle ülkemizin önde gelen güzide kulüplerinden biridir. Konyaspor, artık yeteneklerinizle transfer olacağınız ama karakterinizle kalıcı olacağınız bir kulüptür. İstediğimiz karakter; mücadeleden asla vazgeçmemek ve armanın, formanın hakkını sporcu ahlakıyla vermektir" şeklinde konuştu.