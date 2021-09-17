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Son dakika haberleri | Konyaspor yeni transferlerini tanıttı

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri | Konyaspor yeni transferlerini tanıttı

Edinilen son dakika haberine göre İttifak Holding Konyaspor, takıma yeni transfer edilen oyuncuları tanıttı.

İttifak Holding Konyaspor, takıma yeni transfer edilen oyuncuları tanıttı. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, "Süper Lig'in ilk dört haftasını geride bıraktık. Takımımız sezona güzel bir başlangıç yaptı. İnşallah bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Yeşil-beyazlı kulüp, renklerine bağladığı oyuncuları tanıtmak için toplantı düzenledi. Toplantıda takıma yeni katılan Antalyaspor'dan Serdar Gürler, Olympiakos'tan Ahmed Hassan, Al Wahda'dan Jose Mpoku, Çaykur Rizespor'dan Konrad Michalak, Gençlerbirliği'nden Soner Dikmen, MKE Ankaragücü'nden Endri Çekiçi, Çorum FK'dan Nafican Yardımcı, Altınordu'dan Oğulcan Ülgün ve 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal tanıtıldı.

Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor'un yeni sezona iyi bir başlangıç yaptığını belirtti. Özgökçen, "Kulübümüze fazla maliyet getirecek transferlerden kaçındık. Harcama limitimiz sapmalarla birlikte 123 milyon TL'ye ulaştı. Birçok kulüp limitlere takılırken bizim hala 10 milyon TL'nin üzerinde transfer limitimiz söz konusudur. Bunu da gerekli gördüğümüz takdirde ara transfer döneminde kullanabiliriz" şeklinde konuştu.

EN ZOR MAÇ GRESUNSPOR MAÇI

Pazar günü yapılacak olan Giresunspor maçına da değinen Özgökçen, "Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile 5'inci hafta maçına çıkacağız. Şahsi görüşüm, Giresunspor maçı en zor maçımız olacak. Son maçta Alanyaspor karşısında topa yüzde 63 hakim oldular. Evlerinde kendileri açısından en önemli maça çıkıyorlar. Çok dikkat etmeliyiz" dedi.

"ŞEHRİMİZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Özgökçen, "Konya şehrimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Konyaspor; tesisleriyle, stadyumu ve seyircisiyle ülkemizin önde gelen güzide kulüplerinden biridir. Konyaspor, artık yeteneklerinizle transfer olacağınız ama karakterinizle kalıcı olacağınız bir kulüptür. İstediğimiz karakter; mücadeleden asla vazgeçmemek ve armanın, formanın hakkını sporcu ahlakıyla vermektir" şeklinde konuştu.

- Konya
Son dakika haberleri | Konyaspor yeni transferlerini tanıttı

Son dakika haberleri | Konyaspor yeni transferlerini tanıttı

Son dakika haberleri | Konyaspor yeni transferlerini tanıttı

Son dakika haberleri | Konyaspor yeni transferlerini tanıttı

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Spor Haberleri
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