İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 25 GÖZALTI - Haberler
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İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 25 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de FETÖ'nün kripto iletişim sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 şüpheli, gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de FETÖ'nün kripto iletişim sistemi Bylock yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün kripto iletişim sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 şüpheli, tespit etti. Sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 25 şüphelinin tamamını gözaltına aldı. Şüphelilerin arasında meslekten ihraç edilen bir avukatın da olduğu belirtildi. Emniyete götürülen 25 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 25 GÖZALTI

İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 25 GÖZALTI

İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 25 GÖZALTI

İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 25 GÖZALTI

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