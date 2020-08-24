Son dakika haberleri! Hatayspor, Burak Can Çamoğlu'nu transfer etti Son dakika spor haberine göre Hatayspor, Bundesliga 2. Lig takımlarından Karlsruhe'de forma giyen gurbetçi oyuncu Burak Can Çamoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Hatayspor, Bundesliga 2. Lig takımlarından Karlsruhe'de forma giyen gurbetçi oyuncu Burak Can Çamoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu. Hatayspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Hatayspor'umuz geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Karlsruhe takımında sağ bek pozisyonunda görev yapan, 24 yaşındaki Burak Can Çamoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı" ifadelerine yer verildi. - HATAY Kaynak: İHA