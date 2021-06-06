GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te güven timlerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçmaya çalışan 2 şüphelinin rastgele ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hafif yaralandı.

Gaziantep'te güven timlerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçmaya çalışan 2 şüphelinin rastgele ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hafif yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği yakınlarında park halindeki bir motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler, yanlarında bulundurdukları tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

Saçmaların isabet ettiği bir polis ile çevredeki biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karakoldaki polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında şüpheli 2 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar