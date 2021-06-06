GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Gaziantep'te güven timlerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçmaya çalışan 2 şüphelinin rastgele ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hafif yaralandı.

Gaziantep'te güven timlerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçmaya çalışan 2 şüphelinin rastgele ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hafif yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği yakınlarında park halindeki bir motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler, yanlarında bulundurdukları tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

Saçmaların isabet ettiği bir polis ile çevredeki biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karakoldaki polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında şüpheli 2 kişi yakalandı.

GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GAZİANTEP - Güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 21:00:01. #1.13#

title