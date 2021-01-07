Son dakika haberleri | FETÖ'ye ağır darbe… Örgütün finans ve personel sorumlusu gaybubet evinde yakalandı
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Son dakika haberleri | FETÖ'ye ağır darbe… Örgütün finans ve personel sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

07.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:31
Son dakika haberleri | FETÖ'ye ağır darbe… Örgütün finans ve personel sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

Son dakika haberlerine göre MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans ve personel sorumlusu Erhan Acar eşiyle birlikte saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans ve personel sorumlusu Erhan Acar eşiyle birlikte saklandığı gaybubet evinde yakalandı. DHA'nın edindiği bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen Erhan Acar'ın, Türkiye'deki firari FETÖ'cülerin para akışını sağladığı ve halen faaliyet yürütmeye çalışan örgüt üyelerinin takibini yaptığı belirlendi.

ELEKTRONİK CİHAZLARI  İMHA ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Gaybubet evinde yakalanan  Erhan Acar ve eşinin polis operasyonu sırasında panik halde elektronik cihazları imha etmeye çalıştığı, telefonların kendilerine ait olmadığını söyledikleri  öğrenildi. Baskında örgütsel dokümanların yanı sıra 3 akılı telefon, bir tablet bilgisayar, bir flash bellek ve yüklü miktarda döviz de ele geçirildi.  Örgütün güncel finans faaliyetlerinde önemli bir görevi olduğu belirlenen Erhan Acar'a ait Bylock içerikleri ve evde  ele geçirilen örgütsel dokümanlar emniyet tarafından incelemeye alındı. 

ÖRGÜTÜN PARA AKTARDIĞI FİRARİ FETÖ'CÜLERİN LİSTESİ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmada örgüt sorumlusu Erhan Acar'ın iflas etmek üzere olan bir etüt merkezini, hakkında arama kararı olmayan bir arkadaşı aracılığıyla satın aldığı da  ortaya çıktı. Gaybubet evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlarda Türkiye'de faaliyet gösteren ve halen firari olan ve gaybubet evlerinde gizlenen FETÖ'cülerin kod isimleriyle listesi de ele geçirildi. Bu listelerde FETÖ'cülere yapılan ödemelerin de yer aldığı öğrenildi. 

YURTDIŞINDAKİ FETÖ'CÜLER DE GAYBUBET EVLERİNDE KALIYOR

Güvenlik uzmanları, terör örgütünün MİT ve Emniyetin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar nedeniyle büyük tedirginlik yaşadığını, yurtdışındaki firari FETÖ'cülerin bile gaybubet evlerinde gizlendiğini bildirdiler.


Son dakika haberleri | FETÖ'ye ağır darbe… Örgütün finans ve personel sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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