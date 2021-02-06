Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi

06.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:35

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Ozan Tufan'la bulduğu golün iptaline tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz var, izan var. Ofsayt yok!" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi

ASİST MESUT'TAN GELMİŞTİ

Karşılaşmanın 75. dakikasında Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Barış Manço Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 00:34:49. #1.15#
title