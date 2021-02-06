Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi

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Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Ozan Tufan'la bulduğu golün iptaline tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz var, izan var. Ofsayt yok!" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.

ASİST MESUT'TAN GELMİŞTİ

Karşılaşmanın 75. dakikasında Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul